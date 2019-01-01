بوتشيتينو يغادر المؤتمر الصحفي غاضبًا بعد سؤال عن هاري كين
أعرب المدرب الأرجنتيني ماوريزيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن غضبه بسبب تكرار الأسئلة حول مصير الإنجليزي هاري كين من التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتشيتينو خلال المؤتمر الخاص بمباراة إياب نصف النهائي ضد أياكس والتي أقيمت مساء الأمس.
💫أفضل من جريزمان ونريده في ريال مدريد - ردود أفعال إيجابية على تألق زياش ضد توتنهام— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ مايو ٢٠١٩
🔗 إليكم أبرز ردود الأفعال◀️ https://t.co/hDQ0bds1eM pic.twitter.com/LqzpkB8c4E
وغادر بوتشيتينو المؤتمر الصحفي غاضبًا بينما كان أحد الصحفيين يسأله من جديد عن حالة هاري كين وإذا ما كان سيتمكن من التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان قد تم سؤاله عن ذلك الأمر من قبل بالفعل.
وقال بوتشتيتنو: "أتمنى أن يكون جاهزًا للمباراة النهائي، إعادة التأهيل تسير بشكل جيد حتى الآن، لقد بدأ الركض بشكل مستقيم هذا الأسبوع، لذلك احتفاله بالركض كان لا بأس به".
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وأكمل: "لا أريد أن استبق الأحداث لكنه لو استمر بذلك المعدل من المفترض أن يكون جاهزًا، لا يزال هناك عدة أسابيع على النهائي".
جدير بالذكر أن توتنهام كان قد صعد للنهائي بعد ريمونتادا تاريخية أمام أياكس حيث كانوا في حاجة لتسجيل ثلاثة أهداف في نصف ساعة وسجلها جميعها لوكاس مورا.