بوتشيتينو يعتذر لمانشستر يونايتد عمّا فعله سيسوكو

تدخلات سيسوكو تتسبب في اعتذار لبوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اعتذر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام عن التدخلات الخشنة التي قام بها نجم وسط ميدان السبيرز موسى سيسوكو في مواجهة مانشستر يونايتد الأخيرة.

وكان توتنهام قد خسر أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد أمس الخميس ضمن منافسات كأس الأبطال الودية.

وخلال المباراة، قام موسى سيسوكو بالعديد من التدخلات الخشنة التي لا تتناسب مع طبيعة المباراة التي تجرى في إطار ودي.

وأثار الأمر غضب العديد من لاعبي الشياطين الحمر والمدرب أولي جونار سولشار الذين تطرقوا إلى هذه النقطة في حديث ما بعد المباراة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وعلى أثر ذلك، قام ماوريسيو بوتشيتينو بالاعتذار للاعبي مانشستر يونايتد ومدربهم عن التدخلات التي قام بها سيسوكو.

وأكد بوتشيتينو أن الأمر كان في سياق المنافسة فقط وأنه لم يكن مقصودًا من قبل لاعبه، ولكنه في نفس الوقت أبدى أسفه على ذلك.

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يذكر أن توتنهام كان قد فاز على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في البطولة ذاتها قبل أيام فقط من مواجهة مانشستر يونايتد.