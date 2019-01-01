بوتشيتينو يطلب 20 مليون يورو في الموسم من يوفنتوس

المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يطلب 20 مليون يورو من يوفنتوس في الموسم الواحد ليدربهم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد حاول التواصل مع المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير ليتولى تدريبه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن بوتشيتينو قد أصبح ضمن أهم أهداف إدارة النادي حال تأكد رحيل أليجري.

🌀 توتنهام ومانشستر ووجهات محتملة لإنقاذ بيل من جحيم ريال مدريد 🥺 pic.twitter.com/olNpwJpJcq — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن الإدارة قد تواصل مع بوتشيتينو بالفعل، وطلب الأخير الحصول على 20 مليون يورو في الموسم الواحد حال درب النادي.

ويحاول بوتشيتينو استغلال النجاح الكبير الأخير له في دوري أبطال أوروبا بعد أن نجح في الصعود للمباراة النهائي متجاوزًا كلًا من مانشستر سيتي وأياكس في ربع ونصف النهائي.

مساعد كونتي: تاريخه في يوفنتوس لا يمنعه من تدريب إنتر

وأكدت تقارير صحفية آخرى أن بوتشيتينو ليس المدير الفني الوحيد المرشح لخلافة أليجري في يوفنتوس، حيث ذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن المدرب الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب الديوك يعد مرشحًا أيضًا.

جدير بالذكر أن أليجري نفسه كان قد فرض حالة ضبابية حول مستقبله مع يوفنتوس في سؤال وجه له في الأيام الماضية، حيث أكد أن كل شيء سيتم تحديده بعد الاجتماع مع رئيس البيانكونيري.