بوتشيتينو يشيد بإنجاز كلوب ويؤكد صعوبة اختيار تشكيل النهائي

هل يظهر هاري كين ضد ليفربول؟

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، أنه يواجه صداعاً كبيراً، لاختيار التشكيل الذي يلعب ضد ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا.

توتنهام يسعى نحو لقب تاريخي عندما يلعب ضد الريدز غداً السبت، في المباراة المقامة بينهما بملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

مشاركة هاري كين مهاجم سبيرز، تعتبر من أهم علامات الاستفهام، حيث عاد مؤخراً للتدريبات بعد إصابته في الكاحل يوم 9 إبريل الماضي.

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المدرب الأرجنتيني قال عن اختياراته للمباراة:"جميع القرارات ستكون صعبة جداً لاختيار الفريق، الأمر مؤلم جداً لي".

وأضاف:"اختيار التشكيل جزء من وظيفتنا ولكن هذه المرة الموقف مختلف وفي غاية الصعبة، لأن كل خطوة تقوم بها قد تؤثر على فوزك باللقاء".

وأما عن مواجهة يورجن كلوب:"صعوده للنهائي مرتين متتاليتين يحسب له وشيء خاص جداً، أنا من أشد المعجبين به والنموذج الذي يقدمه:".

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وتابع:"ربما تواجهه حالة سوء حظ في النهائي، ولكن مجرد التواجد في النهائي مهمة صعبة جداً، أحياناً العالم يكون معك وأوقات أخرى يتخلى عنك، ولكن تأهله لنهائي الأبطال 3 مرات إنجاز يستحق الإعجاب".

وفي نهاية حديثه أكد بوتشيتينو أن فريقه واجه طريقاً صعباً لبلوغ النهائي، مشدداً على نهائي الأبطال هي المباراة الأصعب في تاريخه.