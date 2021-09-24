بوتشيتينو يُرعب جوارديولا بميسي ويدافع بضراوة عن مبابي "المتواضع"

تصريحات هامة من المدرب الأرجنتيني..

طمأن المدير الفني لباريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو، الجميع حول حالة ليونيل ميسي البدنية، وأكد أن لديه فرص للحاق بمباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وكان بي آس جي قد أعلن في وقت سابق استمرار غياب البرغوث للمباراة الثانية على التوالي محليًا أمام مونبيليه يوم السبت بسبب الإصابة، بعد الغياب أمام ميتز للسبب نفسه.

في الوقت نفسه، تعرض كيليان مبابي لانتقادات حادة من قبل مسؤولي ميتز بسبب استفزازه لحارس الخصوم بعد إحراز باريس لهدف الانتصار في اللحظات الأخيرة، وخرج بوتشيتينو مدافعًا عنه بضراوة.

ماذا قال بوتشيتينو عن ميسي؟

وعند سؤاله عن ميسي، أجاب المدرب الأرجنتيني بقوله "ليو بدأ في الركض مجددًا اليوم، سوف يخضع لاختبار جديد يوم الأحد لتأكيد حالته".

أما عن إمكانية اللحاق بمباراة مانشستر سيتي، فقال "نعم، لديه فرص حول ذلك، نأمل أن تسير الأمور وفقًا لما هو مخطط لها".

ماذا قال بوتشيتينو عن مبابي؟

وبخصوص مبابي وما تعرض له من انتقادات، قال بوتشيتينو "أستطيع أن أفهم حديث المدرب، إنه تصريح ساخن بعد الخسارة في الوقت بدل الضائع".

كما أضاف "كيليان فتى رائع ويتمتع بعقلية فائزة دائمًا، الأشياء التي تحدث في أرض الملعب ينبغي أن توضع في سياقها الصحيح".

وأتم البوتش "أستطيع تفهم إحباط مدرب ميتز، لكن إذا ما كان لكيليان ميزة واضحة، فهي حقًا أنه متواضع للغاية".

ما هو وضع باريس سان جيرمان هذا الموسم؟

باريس انتصر في أول ست مباريات بالدوري الفرنسي، ويتصدر ترتيب الليج آ بفارق كبير عن أقرب الملاحقين.

آخر مباراتين (أمام ليون وميتز) فازت كتيبة البوتش بنفس النتيجة 2-1 وبنفس السيناريو تقريبًا، بإحراز هدف في اللحظات الأخيرة واقتناص الثلاث نقاط.

الآن الاستعداد لمواجهة مونبيليه يوم السبت، ثم استقبال مانشستر سيتي في قمة نارية بملعب حديقة الأمراء لا تقبل القسمة على إثنين بعد التعادل في أولى المباريات أمام كلوب بروج خارج الديار بهدف لمثله.

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