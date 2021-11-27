بوتشيتينو يرد على أنباء تدريب مانشستر يونايتد: علامة على جودة عملي!

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان أنه يضع كل تركيزه في الوقت الحالي على العمل رفقة باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "سي بي إس"، وأكد خلالها أن ظهور أنباء عن تدريبه لفرق أخرى يعني أنه يقوم بعمل رائع.

وقال بوتشيتينو: "نحن لا نركز سوى على كرة القدم، وعلى المباريات الخاصة بنا وعلى عملنا الخاص".

وأضاف: "كل تركيزي مع باريس سان جيرمان، ومعتاد على ذلك النوع من الشائعات وعند ظهورها فذلك يدل على كثرتها".

وأردف: "وجود مثل تلك الشائعات وانتشارها يعني أننا نقول بعملنا بشكل جيد للغاية، وفي النهاية أشعر بالهدوء، فنحن لسنا من أطلق تلك الأنباء".

وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد أكد في تصريحات مطلع هذا الأسبوع أن فريقه لا يفكر في تغيير المدير الفني ولم يتفاوض مع أي شخص، نافيًا التواصل مع زين الدين زيدان.

وقال ليوناردو: "لا نريد لبوتشيتينو أن يرحل، لم يطلب هو ذلك من النادي ولا توجد لدينا أي مفاوضات مع أي طرف في ذلك الشأن".

جدير بالذكر أن جول كان قد علم أن بوتشيتينو نفسه لا يمانع فكرة تدريب مانشستر يونايتد، وفي الوقت نفسه لا يرفض النادي الباريسي رحيله، لكن ليس قبل نهاية الموسم.