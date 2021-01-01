بوتشيتينو يجيب: هل يوجد شرطًا جزائيًا خاصًا يسمح له بالرحيل لتدريب ريال مدريد؟

أمر غير متوقع تمامًا..

كشف ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، حقيقة الشائعات المنتشرة في الآونة الأخيرة عن وجود شرط جزائي في عقده مع النادي الفرنسي يسمح له بالرحيل إلى ريال مدريد تحديدًا وقتما شاء.

وارتبط بوتشيتينو بتدريب ريال مدريد كثيرًا في الفترة الماضية خصوصًا مع تراجع أداء ونتائج الفريق تحت قيادة زين الدين زيدان، قبل أن يخلف توماس توخيل في تدريب بي آس جي في نهاية المطاف.

بعض الصحف الإسبانية زعمت أن العقد الحالي للأرجنتيني مع باريس يتضمن شرطًا جزائيًا خاصًا لريال مدريد، على شاكله عقد رونالد كومان مع منتخب هولندا عندما تضمن نفس الأمر ولكن لبرشلونة.

إلا أن بوتشيتينو في تصريحات للإعلام الإسباني نفى الأمر جملةً وتفصيلًا، حيث قال "لا يوجد بند في عقدي في حالة تواصل ريال مدريد".

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وأتم في هذا الصدد بالتأكيد على سعادته في باريس سان جيرمان، إذ قال "أنا سعيد في باريس، وآمل أن أتمكن من البقاء هنا لسنوات عديدة".

شائعات الشرط الجزائي الخاص لريال مدريد بدت منطقية بسبب حديث صاحب الـ48 عامًا المستمر عن حلمه بتدريب ريال مدريد يومًا ما، إلا أن إدارة باريس يبدو أنها آمنت مدربها بصورة قوية.

الجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية والألمانية أشارت إلى أن يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الحالي، هو الأوفر حظًا لخلافة زيدان في ريال مدريد حال أن رحل بنهاية هذا الموسم.