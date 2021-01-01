بوتشيتينو: يجب على لاعبي باريس سان جيرمان إثبات استحقاقهم لارتداء القميص

بوتشيتينو يرفع سقف الحماس في العاصمة الفرنسية

يتطلع المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو إلى العمل مع أفضل اللاعبين على مستوى العالم بعد توليه منصب المدرب لنادي باريس سان جيرمان.

وأصبح بوتشيتينو مدربًا لنادي العاصمة الفرنسية في 2021 بعد أن ارتدى القميص كلاعب لأول مرة منذ 20 عامًا في 2001 في خطوة مليئة بالتحديات والذكريات في آن واحد.

وحول ذلك، رفع بوتشيتينو سقف الحماس حيث قال مدرب باريس سان جيرمان الجديد إن لاعبي الفريق يجب أن يثبتوا أنهم يستحقون ارتداء القميص.

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ويستلم المدرب السابق لتوتنهام فريقًا يحتل حاليًا المركز الثالث في الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة عن ليون وليل في مواجهة سانت إتيان كأولى مبارياته كمدير فني للفريق.

وقبلها قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "في هذا النادي، كان الأمر دائمًا يتعلق بالتميز، على اللاعبين أن يستحقوا ارتداء القميص".

وأضاف: "أعتقد أنه فريق رائع وأعتقد أنه يمكننا تحقيق ما يريده هذا النادي واللاعبون لأنهم متنافسون ويريدون رفع الألقاب ويؤمنون بقدراتهم بصورة كبيرة"

وتابع مدرب توتنهام السابق عند عودته إلى فرنسا: "أعتقد أنه من المثير للغاية أن أكون هنا والبدء في بناء هذه العلاقة مرة أخرى.،لقد تابعت دائمًا باريس سان جيرمان بعد اللعب بقميصه وكانت هناك علاقة عاطفية تجمعني بالنادي".

وأردف: "كانت لدي دائمًا علاقة جيدة جدًا مع الجماهير والجميع في باريس، اليوم باريس سان جيرمان هو أحد أكبر الأندية في العالم، وفي نادٍ مثل هذا الفوز لا يكفي، أنت بحاجة للفوز بالطبع ولكن من خلال اللعب بشكل جيد أيضًا"

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يذكر أن بوتشيتينو قد أقيل من تدريب توتنهام في أكتوبر من العام 2019 أي أنه قضى أكثر من سنة بلا عمل، ولكنه بالطبع شحن طاقته لبدء تحدٍ أكثر إثارة من الذي أنهاه في لندن.