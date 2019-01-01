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بوتشيتينو يتوقع رحيل لاعب من توتنهام في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية

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Getty Images
تعرف على تصريحات بوتشيتينو بشأن سوق انتقالات توتنهام الشتوية والصفقات المتوقعة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نفى ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، إمكانية التعاقد مع صفقة جديدة في يناير مرجحًا مغادرة البعض للسبيرز خلال سوق الانتقالات الشتوية.

توتنهام انتصر على واتفورد بهدفين لهدف ليثبت أقدامه في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني للسبيرز في تصريحات صحفية: "لا أعلم أي شيء عن صفقات جديدة في يناير، سوف أتحدث مع كشافي الفريق وأرى ما يمكن أن يحدث".

وتابع: "لا أمتلك أي أخبار بصدد الانتقالات ولا أعتقد بوجود صفقة قادمة في يناير، بل ربما يرحل أحد في آخر أيام السوق الشتوية".

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مدرب السبيرز تطرق للحديث عن عودة سون مين إلى الفريق بعد خروج كوريا الجنوبية أمام قطر في كأس آسيا.

وواصل: "دائمًا سعيد بوجود سون معنا إنّه يقدم لنا الإضافة وأتوقع منه الكثير في كل مرة يشارك".

واختتم: "أتفهم شعور اللاعب بالإحباط بعد الخروج المبكر من كأس آسيا، من الطبيعي أن يرغب سون في تقديم شيء لمنتخب بلاده ولكني لا أخفي سعادتي بعودته".

بوتشيتينو سبق وانتقد سياسة الانتقالات في توتنهام موضحًا أنّه لا يحصل أبدًا على اللاعب الذي يريده.

 

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