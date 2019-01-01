بوتشيتينو يتفق مع تصريحات أسطورة مانشستر يونايتد حول هاري كين

أسطورة مانشستر يونايتد لديه رأي خاص حول هاري كين

وافق ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي لنادي توتنهام، على تصريحات روي كين التي أعلن فيها عن رغبته في انضمام هاري كين قائد السبيرز إلى مانشستر يونايتد.

وأعلن روي كين لاعب مانشستر يونايتد السابق، عن رغبته في انضمام هاري كين مهاجم توتنهام إلى الشياطين الحمر.

ومن جانبه قال بوتشيتينو في تصريحات صحفية: "بالطبع أنا أحترم روي كين بشكل كبير، عندما أستمع إليه فإنه يكون عقلانياً في تصريحاته".

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وواصل: "إنه يجب اللاعبين الجيدين، هاري كين لاعب رائع أتفق معه أنه يستحق كل شيء".

وسجل هاري كين مع فريقه خمسة أهداف وصنع هدفاً في تسع مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي، وسجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد توتنهام لمواجهة ليفربول في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، مساء الأحد القادم.