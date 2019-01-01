بوتشيتينو يترك رسالة وداعية مؤثرة للاعبي توتنهام

ماذا ترك بوتشيتينو للاعبي توتنهام في غرفة الملابس قبل رحيله؟

ترك ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام رسالة وداعية للاعبي الفريق قبل مغادرته الفريق نهائيًا بعد إقالته.

وكان توتنهام قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي إقالة ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب النادي، ثم أعلن تعاقده رسميًا مع جوزيه مورينيو بعدها بـ 24 ساعة فقط.

وقبل مغادرة النادي، ترك بوتشيتينو وطاقمه الفني رسالة وداعية للاعبي السبيرز الذين قضوا 5 سنوات تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني وجهازه.

وكتب بوتشيتينو الرسالة على سبورة غرفة خلع الملابس في النادي، حيث عبر عن مشاعره تجاه لاعبيه الذين قضى معهم رحلة من الصفر إلى صفوة إنجلترا وأوروبا.

وجاءت الرسالة كالآتي: "شكرًا جزيلًا لكم جميعًا، لن نستطيع أن نقول وداعًا، لأنكم ستبقون جميعًا في قلوبنا" وسط أجواء عاطفية بين المدرب ولاعبيه.

وظهر مورينيو في المؤتمر الصحفي الأول له كمدرب لتوتنهام مساء أمس، لتستطيع جماهير النادي التعامل مع بوتشيتينو كمدرب سابق بعد ساعات من عدم التصديق نظرًا لكون الإقالة مفاجئة وفي وقت غير متوقع.

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يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو قد وصل مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، كما حقق معهم أعلى معدلات النقاط في تاريخهم أيضًا.