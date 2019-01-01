بوتشيتينو: هزيمة جوارديولا تتطلب ماهو أكثر من التكتيك

ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام يتحدث عن صعوبات الفوز على مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي إن هزيمة بيب جوارديولا تتطلب ماهو أكثر من التكتيك.

وكان بوتشيتينو ينتظر مواجهة هامة مساء غدًا الثلاثاء أمام أياكس أمستردام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل بوتشيتينو إلى هذا الدور بعدما أقصى فريقه مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في ربع النهائي في أكثر مباريات البطولة دراماتيكية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

وفي هذا السياق، قال ماوريسيو بوتشيتينو إن هزيمة بيب جوارديولا لا تتطلب وضع خطة واللعب بتكتيك دفاعي أو هجومي أو ما إلى ذلك فقط.

وأضاف: "اللعب أمام جوارديولا يتطلب تحضيرًا ذهنيًا مضاعفًا وكذلك عملًا بدنيًا مضاعفًا حتى تستطيع مجاراة النسق الذي يلعب به"

وتابع: "التكتيك وحده لا يكفي في مثل هذه المباريات، لا بأس من بعض الحظ أيضًا، جوارديولا قادر على التفوق عليك في كل التفاصيل وعليك أن تواجه كل هذا"

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يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو واجه بيب جوارديولا في 4 مباريات خلال هذا العام، فاز في واحدة فقط وخسر الثلاثة المتبقيين.