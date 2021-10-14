بوتشيتينو: نهائي الأبطال سيجمع باريس مع ريال وراموس سيعود للمنتخب!

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي أن إدارة النادي ستفعل كل ما يلزم لضمان تجديد عقد كيليان مبابي نجم الفريق.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو 2022، وسط ارتباطه بالانتقال بالمجان في نهاية الموسم إلى ريال مدريد الإسباني.

بوتشيتينو أجرى مقابلة مطولة مع محطة "cope" الإذاعية الإسبانية، كشف خلالها عن مستقبل مبابي، وموقف سيرخيو راموس من الإصابة، بالإضافة إلى منافسة باريس سان جيرمان على لقب دوري أبطال أوروبا.

متى يظهر راموس لأول مرة مع باريس سان جيرمان؟

راموس لم يلعب أي مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه إلى الفريق، حيث تعرض لإصابة في ربلة الساق، تبعها انتكاسة أجلت ظهوره في "حديقة الأمراء" لحد اللحظة.

وقال بوتشيتينو عن موقف الإسباني: "للأسف راموس لم يبدأ التدريبات مع المجموعة حتى الآن، لكنه قريب، أتمنى أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، نحن سعداء بالتقدم الذي يحققه".

وأضاف: "إنه بطل عظيم، وسيُظهر جودته التنافسية وموهبته الكبيرة، إنه لا يقضي وقتًا جيدًا، لكنه قوي".

وتابع متحدثًا عن ابتعاد راموس مؤخرًا عن منتخب إسبانيا: "آمل أن يتمكن من العودة إلى المنتخب، لكن هذا الأمر بين يدي لويس إنريكي".

وأكمل: "حين يكون في أفضل حالاته، لا يوجد شك بأن راموس أحد أفضل المدافعين في العالم، لم أتحدث مع إنريكي حتى الآن حول الأمر".

ماذا قال بوتشيتينو عن مستقبل مبابي؟

وتطرق المدرب الأرجنتيني خلال المقابلة للحديث عن واحدة من أكثر القضايا الشائكة في باريس سان جيرمان، والمتعلقة بمستقبل كيليان مبابي مع النادي.

وقال بوتشيتينو: "مبابي بخير، إنه فتى هادئ، يتمتع بشخصية كبيرة واجتماعية للغاية، إنه واضح ويحب كرة القدم".

وأضاف: "يبلغ من العمر 22 عامًا، لكنه يتمتع بنضج عالٍ جدًا لإدارة مثل هذه المواقف حول مستقبله، ليس لدي أدنى شك في أن كيليان يمكنه التعامل مع أي تحدٍ يأتي في طريقه مستقبلًا".

وتابع: "لا يمكن الاستهانة باللاعبين، لديهم أشخاص ينصحونهم، لكن لديهم قرارهم الخاص، كيليان سيتخذ القرار في النهاية".

وأكمل: "باريس سيبذل قصارى جهده للحفاظ على مبابي، لأننا نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في العالم، يبلغ من العمر 22 عامًا ويمتلك إمكانات كبيرة، من يمكن أن يظن أن باريس لا يرغب استمراره! النادي سيحاول إقناعه وإغرائه بالاستمرار".

وأردف: "تبقى الحقيقة أن الوضع مفتوح، ويمكن أن يحدث أي شيء في المستقبل، قد يتغير الوضع، باريس سان جيرمان لديه الأمل والقدرة على إغراء مبابي، وعرض أشياء تجعله يتمكن من البقاء ويكون سعيدًا، لديه عقد حتى 30 يونيو 2022".

مبابي رمز للاحترافية!

وتطرق بوتشيتينو للحديث عن احترافية مبابي قائلًا: "آمل أن يجمع نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، لماذا لا أدع مبابي يسدد ركلة جزاء في اللحظة الأخيرة؟ ليس لدي شك في احترافيته".

وأكمل: "حتى اليوم الأخير في عقده، سواء كان 30 يونيو 2022 أو بعد خمس أو عشر سنوات، هو محترف بنسبة 200%، لا يساورني أي شك في ذلك".

وتابع: "ليس لدي شك في أن مبابي على مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ومن حسن الحظ أنه معنا هنا إلى جانب نيمار وميسي، رؤيته في كل جلسة تدريب أمر يسعدني، من الواضح أنه من أعظم المواهب، هو الحاضر والمستقبل".

ما هو رأي بوتشيتينو في صراع الكرة الذهبية؟

المدرب الأرجنتيني تطرق للحديث عن صراح النسخة الحالية من جائزة الكرة الذهبية.

وقال بوتشيتينو: "يجب أن تذهب الكرة الذهبية إلى ميسي دون أدنى شك، إذا لم أدرب ميسي، سأقول إنه يجب أن يفوز، أجيب بقلبي، وأقول دائمًا ما أشعر به".

وأضاف: "يجب أن يكون ميسي إلى جانب ليفاندوفيسكي ورونالدو على منصة التتويج".

ماذا قال بوتشيتينو عن منافسة باريس على الفوز بدوري الأبطال؟

المدرب الأرجنتيني تحدث عن منافسة باريس سان جيرمان على لقب النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتشيتينو: "بالنسبة إلى باريس سان جيرمان، يجب أن يكون الفوز بدوري الأبطال حلمًا وليس إلزامًا، لا يمكن للاعب أن يلعب خارج نطاق الالتزام، وعليه أن يلعب بدافع الرغبة وحلم الفوز".

وأضاف: "المرشح الأوفر حظًا للفوز بهذه النسخة هو تشيلسي، لأنه آخر بطل، نحن مرشحون، لكن تشيلسي عزز صفوفه أيضًا، لقد استثمروا الكثير من المال، ربما أكثر مما فعلنا".

ماذا قال بوتشيتينو عن ضم ميسي؟

بوتشيتينو تطرق إلى الحديث عن تعاقد باريس سان جيرمان مع ليونيل ميسي.

وقال الأرجنتيني: "ليوناردو اتصل بي ليخبرني، هناك إمكانية للتعاقد مع ميسي، هل تحبه أم لا؟".

وأضاف ضاحكًا: "الجيد هو أن ليوناردو اتصل بي ليسألني، ظننت أنها مزحة، لكنه تحدث عن احتمال حقيقي".

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