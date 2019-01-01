بوتشيتينو: ندومبيلي لن يصنع المستحيل

بوتشيتينو يتحدث عن ندومبيلي وإسهاماته المتوقعة في الموسم الجديد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام إنه لا يمكن طلب المستحيل من ندومبيلي فقط من أجل ارتفاع قيمته السوقية.

وتعاقد السبيرز مع نجم وسط الميدان قادمًا من أوليمبيك ليون مقابل 65 مليون يورو، في صفقة تعد الأغلى في تاريخ النادي.

وحول ذلك، قال بوتشيتينو إن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق فيما يتعلق بالتحديات التي يستعد لها في الموسم المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

ولكنه أضاف في نفس الوقت أنه لا يمكن انتظار أشياء فوق الخارقة من ندومبيلي فقط لأنه جاء بـ 65 مليون يورو.

وتابع: "في الموسم المقبل علينا أن ننسى ما وصلنا إليه في الموسم الماضي، وعلينا أن نجدد التحديات على كافة المستويات"

توني كروس يقرر الاعتزال دوليًا بعد يورو 2020

يذكر أن توتنهام قد أنهى موسمه المنصرم في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حل وصيفًا لليفربول في دوري أبطال أوروبا.