توتنهام هوتسبر

بوتشيتينو: ندومبيلي لن يصنع المستحيل

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Getty Images
بوتشيتينو يتحدث عن ندومبيلي وإسهاماته المتوقعة في الموسم الجديد

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام إنه لا يمكن طلب المستحيل من ندومبيلي فقط من أجل ارتفاع قيمته السوقية.

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وتعاقد السبيرز مع نجم وسط الميدان قادمًا من أوليمبيك ليون مقابل 65 مليون يورو، في صفقة تعد الأغلى في تاريخ النادي.

وحول ذلك، قال بوتشيتينو إن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق فيما يتعلق بالتحديات التي يستعد لها في الموسم المقبل.

ولكنه أضاف في نفس الوقت أنه لا يمكن انتظار أشياء فوق الخارقة من ندومبيلي فقط لأنه جاء بـ 65 مليون يورو.

وتابع: "في الموسم المقبل علينا أن ننسى ما وصلنا إليه في الموسم الماضي، وعلينا أن نجدد التحديات على كافة المستويات"

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يذكر أن توتنهام قد أنهى موسمه المنصرم في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حل وصيفًا لليفربول في دوري أبطال أوروبا.  

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