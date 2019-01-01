بوتشيتينو: ندومبلي مذهل لكن لا نريد تحميله الضغوطات

الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يشيد بتانجاي ندومبيلي الوافد الجديد من صفوف نادي ليون الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير باللاعب تانجاي ندومبيلي القادم من صفوف ليون الفرنسي هذا الصيف.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتشيتينو عقب الفوز على يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدفين وديًا اليوم في كأس الأبطال، وأكد خلالها أن اللاعب سيكون مفيدًا للفريق على المدى البعيد.

وقال بوتشيتينو: "ندومبلي لاعب لديه قدرات عديدة، وأظهرها اليوم، لكنه لا يزال بعيدًا للغاية عن المكان الذي أريده أن يتواجد فيه، وأمام الكثير من التأقلم، لقد مر أسبوع واحد فقط على وجوده معنا".

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وأضاف: "اليوم لعب لأكثر مما توقعت أن يلعب، لقد خططت أن يشارك لمدة ١٥ دقيقة فقط، لكن بالإيقاع الذي ظهر في الشوط الثاني كان من الجيد أن أعطيه ٣٠ دقيقة".

وأكمل: "نحن سعداء بما قدمه لكننا لا ننتظر الكثير منه، نعلم أنه موهوب، وبما يمكنه أن يضيف للنادي، لكن خطوة بخطوة، لا نريد أن نضع الضغوط عليه".

واختتم تصريحاته: "كل شيء هنا جديد بالنسبة له، لكنه بدأ في إظهار جودته مع أول لمسة للكرة، لقد كان مذهلًا، أتمنى أن يساعدنا خلال الموسم على تحقيق ما نسعى له".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لصفوف توتنهام قادمًا من ليون مقابل ٦٠ مليون يورو، وبعقد لمدة ست سنوات ينتهي في ٢٠٢٥.