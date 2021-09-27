بوتشيتينو: ميسي يحتاج للتأقلم، ومشكلة نيمار ومبابي لا تعكس الواقع!

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان يكشف عن وضع ميسي في الفريق وحقيقة أزمة مبابي ونيمار.

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان على حاجة الأرجنتيني ليونيل ميسي للتأقلم مع الفريق للوصول لأفضل مستوياته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وتطرق للحديث عن مشكلة كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا الأخيرة.

ما الذي قاله بوتشيتينو عن ليونيل ميسي؟

قال بوتشيتينو: "ليونيل في حالة جيدة، مثل فيراتي يجب أن يكون مع الفريق، لكنني لم أتخذ القرار بعد أي تشكيل سأختار".

وأضاف: "بالرغم من أننا نتحدث عن واحد من أفضل اللاعبين في العالم إلا أنه لا يزال إنسان مثل الجميع، ويحتاج للتأقلم هو وعائلته".

وأردف: "دعوه يعمل ويتأقلم، لقد أمضى 20 عامًا في برشلونة، وترك الفريق مؤخرًا فقط، اعطوه بعض الوقت من أجل هذا.

ما الذي قاله ع نيمار ومبابي وما حدث بينهما في المباراة الأخيرة؟

صرح بوتشيتينو: "نيمار ومبابي مذهلان، ولديهما الكثير من روح التنافس، لقد تحدثا سويًا بعد المباراة، وأنا تحدثت معهما أيضًا".

وأنهى كلماته: "الجميع شاهدهما وهما يضحكان في التدريبات اليوم، مثل تلك المواقف تثير الكثير من الضجة لكنها لا تعكس الحقيقة".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يواجه مانشستر سيتي في العاصمة الفرنسي مساء الثلاثاء بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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