بوتشيتينو غير قلق على مستقبل إيريكسين في توتنهام

عقد الدنماركي مع توتنهام ينتهي قريبًا وبوتشيتينو يعبر عن ثقته في التجديد

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، إيمانه باستمرار كريستيان إيريكسين مع السبيرز.

إيريكسين قدّم مباراة رائعة في مباراة رأس السنة ضد كارديف سيتي وسجل هدفًا في لقاء انتهى بثلاثية نظيفة.

وقال بوتشيتينو بشأن تجديد عقد إيريكسين: "لا أمتلك أي أخبار جديدة، وكما يقولون حينما لا توجد أخبار فهذه أخبار جيدة".

وتابع: "إيريكسين أصبح في أفضل حالة بدنية حاليًا ويقدم مستويات جيدة مع الفريق ونحن سعداء به ونتوقع منه الكثير".

التقارير الصحفية تؤكد رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الدانماركي بنهاية الموسم الجاري حال رحل لوكا موديتش.

سون: سأشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول واستمتعhttps://t.co/3mUgxuDJbQ pic.twitter.com/nO6WYj3k4a — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

وينتهي عقد اللاعب مع السبيريز في 2020 وفي حال لم يتم تمديد عقده وتعديل راتبه فقد يخطط للرحيل.

بوتشيتينو تحدث أيضًا عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي وأكد أنّه سيتابع هذا اللقاء.

ويحتل السبيرز المركز الثاني مؤقتًا برصيد 48 نقطة.