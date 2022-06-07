بوتشيتينو: مبابي كان محقًا .. وضم ميسي تم في ثلاثة أيام

بوتشيتينو يكشف كواليس ضم ميسي ويؤكد صدق مبابي.

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان أن عملية ضم ليونيل ميسي من برشلونة لم تستغرق أكثر من ثلاثة أيام فقط.

جاء هذا في تصريحات لبرنامج "فاكاس سجراداس"، وأكد خلالها أن مبابي كان صادقًا عندما أكد أنه لم يتخذ قراره بشأن البقاء مع باريس حتى اللحظة الأخيرة.

وقال بوتشيتينو: "كل شيء تم في صفقة ميسي خلال ثلاثة أيام فقط، صدقوني كانت الأمور مذهلة، لم يكن هناك أي فريق آخر في العالم لديه القدرة الإدارية على القيام بذلك بتلك السرعة".

وأضاف: "نقل حياته كلها إلى باريس لم يكن سهلًا أبدًا عليه، وأصبح يلعب كرة قدم مختلفة وزملائه كان عليهم التأقلم من قبله أيضًا.

وأكمل: "الجميع تخيل أنه سينهي مسيرته بقميص برشلونة، لكن بالنسبة لي كان ذلك كالحلم أن أدربه، كأرجنتيني وكمشجع لنيولز أولد بويز وكخصم عانى منه في إسبانيول كلاعب وكمدرب".

وعن مبابي قال: "لقد كان محقًا، الفتى لم يتخذ قراره سوى في الأسبوع الأخير، أكره هؤلاء الذين يحبون أن يظهروا في صورة الضحية".

جدير بالذكر أن عقد مبابي الجديد في باريس سان جيرمان لن ينتهي قبل 2025 وكان الفرنسي قد ارتبط بالتوقيع لريال مدريد حتى اللحظات الأخيرة قبل قراره بالتجديد.