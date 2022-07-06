بوتشيتينو ليس الأول.. باريس أهدر الملايين على إقالة المدربين!

فشل إداري واضح من قبل الفريق الفرنسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن فشل إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ملف التعاقدات مع المدربين لنادي العاصمة.

وكان بطل الدوري الفرنسي قد أقال مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو منذ أيام قبل أن يعلن تعاقده مع كريستوف جالتييه لتولي المهمة الفنية للنادي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن إدارة باريس باتت ملزمة بدفع الملايين للمدرب السابق، ليصل مجموع الشروط الجزائية التي أنفقتها الإدارة القطرية إلى 40 مليون يورو.

ماذا عن فشل الإدارة في ملف التعاقدات؟

كريستوف جالتييه هو المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، لكن وصوله يعني أن هناك شرط جزائي سيتم دفعه، وهذه المرة سيكون لماوريسيو بوتشيتينو.

فالمدرب الأرجنتيني الذي يتبقى على عقده عام، يتعين عليه الآن تعويضه من قبل باريس سان جيرمان بما يصل إلى 10 ملايين يورو، بعد أن كانت الإدارة مطالبة بدفع 15 مليون، لكن تم تخفيض المبلغ.

وكان توماس توخيل ضحية أخرى لكن قبل الأرجنتيني، حيث أقال المدير الرياضي ليوناردو، المدرب الألماني بعقد ساري المفعول وكان على النادي دفع حوالي 7 ملايين يورو، وبعد الإقالة، سافر المدرب إلى لندن وتألق مع تشيلسي.

أما عن الاسم الأبرز الذي تم تعويضه من قبل الإدارة فكان المدرب الفرنسي السابق لوران بلان، ففي عام 2017، اضطر نادي باريس إلى دفع أكثر من 20 مليون يورو بعد إقالته من منصبه الفني.

بشكل عام، تجاوزت الشروط الجزائية التي تم دفعها للمدربين حوالي 40 مليون يورو من قبل إدارة باريس سان جيرمان خلال الحقبة القطرية.

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