بوتشيتينو: لوريس أفضل حارس في العالم

عرض كبير قدمه الحارس الفرنسي أمام أياكس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، بحارسه وقائد فريقه هوجو لوريس بعد تألقه في مباراة أياكس مساء الأربعاء ووصفه بالأفضل في العالم.

وصعد توتنهام لنهائي دوري الأبطال بعدما قلب الطاولة على أياكس وفاز 3-2 في أمستردام، في مباراة شهدت تألق لوريس وتصدى لأكثر من محاولة خطيرة.

وقال المدرب الأرجنتيني بعد المباراة في تصرحيات نقلتها "لو فيجارو": "من الصعب وصف تلك اللحظات والمشاعر، الأمر رائع وأريد شكر الجميع".

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وأضاف: "أريد شكر لوريس بالأخص، هو شخص خارق للعادة وأنا محظوظ بوجوده معي في الفريق، كنت رائع اليوم، هو الحارس الأفضل في العالم".

وختم: "بين الشوطين تحدثنا، وبعد أن قررنا كيف نحل مشاكل الشوط الأول كانت له الكلمة الأخيرة بأن يجب علينا أن لا نستسلم".

وسيلعب توتنهام في نهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو أمام ليفربول على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.