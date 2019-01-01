بوتشيتينو: لم نجبر تريبيير على الرحيل من توتنهام

المدير الفني لتوتنهام يرد على تصريحات لاعبه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، أن إدارة فريقه لم تجبر كيران تريبيير على الرحيل.

ورحل تريبيير، عن صفوف سبيرز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانضم إلى أتليتكو مدريد الإسباني.

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وكشف اللاعب صاحب الـ 28 عاماً، في تصريحات سابقة له أن إدارة الفريق لم تعامله بشكل جيد في آخر موسم له، كما أنها مع المدير الفني لم يوضحا له هل يريدان بقائه أو خروجه من الفريق.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات صحفية اليوم: "لم أتابع تصريحات تريبيير، وعندما عاد هاري كين من فترة التوقف الدولي، أخبرني إذا ما استقبلت رسالة من تريبيير، ولكني أخبرته لا لأنني غيرت رقمي".

وواصل: "تريبييرهو الذي اتخذ هذه الخطوة بالانضمام إلى أتليتكو، المحادثة الوحيدة بيننا في الصيف أخبرني خلالها أنه لديه أسباب مختلفة لقبول عرض الفريق الإسباني".

وتابع: "لقد شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا، بالرغم من وجود بدائل أخرى، ولكن أفعال تتحدث بصوت أعلى من كلماتي".

وأشاد المدرب الأرجنتيني بلاعبه، مفتخراً بما حققه: "أتذكر عندما انضم في صيف 2014، كان قلقاً حول مستقبله ولكني أخبرته بألا يقلق وأننا سنعمل على تحسين أدائه".

وأتم تصريحاته قائلاً: "وبعد مرور عام ونصف وصل إلى منتخب بلاده، وشارك في كأس العالم والآن في أتليتكو مدريد، نحن نشعر بالفخر لمساعدته في تحقيق حلمه".