بوتشيتينو: لم أقل لا لريال مدريد وبرشلونة وأرحب براموس في باريس

بوتشيتينو يثير الجدل حول راموس ومبابي ونيمار وريال مدريد وبرشلونة

قال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان إنه يرحب بسيرخيو راموس في نادي العاصمة الفرنسية مؤكدًا أنه لم يقل لا لريال مدريد وبرشلونة كما يقال.

وتحدث بوتشيتينو في حوار مطول مع صحيفة ماركا الإسبانية حول العديد من الأشياء كان أبرزها التعامل مع نيمار ومبابي وعروض ريال مدريد وبرشلونة واحتمالية ضم سيرخيو راموس.

وحول رفض عرض ريال مدريد وبرشلونة قال المدرب الأرجنتيني إن الأمور ليست كما يقال، الأمر ليس كذلك، رغم أنه كان هناك الكثير من الكلام في ذلك الوقت عن رفضي لهما، نحن نحترم بشدة الفرق التي كانت مهتمة بنا"

وأضاف: " لم يكن الأمر كذلك وبالطبع لقد تواصلت مع الأندية، لكن من الذي تلقينا منه العرض المقنع وجذبتني نحوه والعاطفة كان باريس سان جيرمان، وهذا هو المشروع المثالي بالنسبة لي"

وحول سؤال ل نقوم بإزالة سمعة من المدرب الذي قال "لا" لفلورنتينو بيريز أجاب: "بطبيعة الحال، لم يحدث قط. دائمًا ما تكون الأندية فوق مستوى الأشخاص وكل من يستطيع أن يقول عكس هذا الشيء فهو في غير محله"

وفيما يخص التعامل مع نيمار ومبابي قال: "العلاقة معهما عفوية وطبيعية، لدينا الاحترافية في التعامل ونتوقع نفس الشيء منهما، نحن لا نحكم مسبقًا على الناس وعندما نصل إلى مكان نكون منفتحين على التغيير وفقًا للمتطلبات"

وأردف: "إنهما حريصان على معرفة كيفية طباعك وكيف تتحدث معهما، هم بشر ولديهما ذكاء عاطفي يجعلهما يفهمان في أي موقف ما تريد أن توصله لهما"

وتابع: "في بعض الأحيان نتفاعل مع الإيماءات، الثقة لا تتحقق خلال عام، بل بإشارة أو بكلمة، وقد كان لدينا شعور إيجابي معهما ومع الجميع منذ اليوم الأول"

وفيما يخص مستقبل مبابي قال بوتشيتينو: "من لا يحب كيليان؟ نتحدث مع بعضنا البعض. إنه يجعل نفسه محبوبًا بين الجميع، بهذه الابتسامة، ووجهه، وطاقته وعمله الدائم، في سن التاسعة عشرة كان بطلًا عالميًا، تحدث له أشياء صعبة ويواجهها بقوة، هو مميز ومختلف"

وحول راموس رحب المدرب الأرجنتيني بقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني في حال أراد الانضمام إلى نادي العاصمة الفرنسية حيث قال: "بعد شهر أجد لاعبين رائعين في القيادة داخل الفريق، الكبار قادرون على اللعب والعيش معًا في مشاريع وثقافات مختلفة"

وأكد: "ولكن في نفس الوقت أنا أحترم إستراتيجية باريس سان جيرمان الموجودة منذ سنوات عندما وقعنا مع رونالدينيو، ورأينا فرص السوق وقررنا ضم أولئك الذين يمكنهم تحسين ما لدينا"

واختتم حديثه في هذا السياق قائلًا: "سيتبين في هذه الأشهر ما سيحدث معه، هنا سيجد راموس ناديًا رائعًا لديه هوس بالفوز دائمًا، باريس سان جيرمان أحد عظماء العالم"

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يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو قد عاد إلى النادي الذي لعب معه منذ 2001 ليعود مدربًا بعدها بـ 20 عامًا ويبدأ رحلة جديدة مليئة بالتحديات وبها الكثير من العاطفة أيضًا.