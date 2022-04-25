بوتشيتينو في خطر.. كونتي يعرض خدماته على باريس سان جيرمان

كشفت تقارير فرنسية أن مسؤولي باريس سان جيرمان قد استقروا على رحيل ماوريسيو بوتشيتينو عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم في سوق الانتقالات الصفية المقبلة.

وعلى الرغم من أن الأرجنتيني قد تُوج بطلاً للدوري الفرنسي هذا الموسم عقب التعادل الإيجابي أمام لانس بهدف لكل جانب، إلا أن توديع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد كان له الأثر الأكبر في مستقبل بوتشيتينومع البي إس جي.

هل يرغب بوتشيتينو في الرحيل عن باريس سان جيرمان؟

الصحيفة الفرنسية "لو باريسيان" لم تتوقف عند هذا الحد، بل أكدت أن الرغبة مُتبادلة عند بوتشيتينو أيضاً، حيث يرغب هو الآخر في الآخر في الرحيل عن حديقة الأمراء، وعدم استكمال مُدة عقده، والتي من المُقرر أن تنتهي في يونيو 2023.

ومنذ أن ودع النادي الباريسي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في دور الـ 16 من البطولة، تعرض الفريق لانتقادات لاذعة من الجماهير الباريسية، حيث يمتلك الفريق الأول لكرة القدم أحد أفضل اللاعبين في العالم (ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا)، ومع ذلك لم يُحققوا حلم النادي الأكبر.

من يخلف بوتشيتينو في منصبه بالنادي الباريسي؟

زعمت الصحيفة الفرنسية أيضاً، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، قد عرض خدماته على عملاق الدوري الفرنسي، مقترحاً عقداً لمدة عامين لخلافة بوتشيتينوفي منصبه بداية من الموسم المقبل.

وكان كونتي قد تولى قيادة توتنهام هوتسبير يوم 2 نوفمبر 2021، عقب رحيله عن تدريب إنتر بعد أن تُوج بطلاً للكالتشيو ليُنهي هيمنة يوفنتوس.

وفي نفس التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد لا يزال هو الخيار الأول لنادي باريس سان جيرمان، على الرغم من صعوبة الأمر بسبب رغبته في تولي قيادة منتخب الديوك.

جدير بالذكر، أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة وتُوج رسمياً هذا الأسبوع باللقب العاشر في تاريخه.

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