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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتينو عن الفوز بالبريميرليج: من حق الجماهير أن تحلم

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المدرب يشدد على واقعية ناديه في تطلعاته..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبر الإنجليزي سعادته عقب الفوز على بورنموث 5-0، ولكنه أكد على تحلي ناديه بالواقعية.

 

وبسؤاله عن تطلعات جماهير فريقه للفوز بالبريميرليج قال:"من حق الجماهير أن تحلم بما تريده، ولكن هنا داخل النادي الأمر مختلف بالطبع".

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وأضاف:"الكرة تتمحور حول الحلم والإيمان ولكن أيضاً احترام المسابقة والمنافسين".

وتابع:"ليفربول ومانشستر سيتي لديهم الثقافة والتاريخ لأنهم فازوا بالكثير في الأعوام الأخيرة".

وأوضح:"إنهم في تلك المكانة لأنهم يستحقونها، ولكن لا يزال الطريق طويلاً ويمكننا دائماً أن نقدم الأفضل ونتحسن خطوة تلو الأخرى".

يذكر أن توتنهام قد تقدم للمركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثالث.

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