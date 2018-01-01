بوتشيتينو عن الفوز بالبريميرليج: من حق الجماهير أن تحلم
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أبدى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبر الإنجليزي سعادته عقب الفوز على بورنموث 5-0، ولكنه أكد على تحلي ناديه بالواقعية.
وبسؤاله عن تطلعات جماهير فريقه للفوز بالبريميرليج قال:"من حق الجماهير أن تحلم بما تريده، ولكن هنا داخل النادي الأمر مختلف بالطبع".
وأضاف:"الكرة تتمحور حول الحلم والإيمان ولكن أيضاً احترام المسابقة والمنافسين".
وتابع:"ليفربول ومانشستر سيتي لديهم الثقافة والتاريخ لأنهم فازوا بالكثير في الأعوام الأخيرة".
وأوضح:"إنهم في تلك المكانة لأنهم يستحقونها، ولكن لا يزال الطريق طويلاً ويمكننا دائماً أن نقدم الأفضل ونتحسن خطوة تلو الأخرى".
يذكر أن توتنهام قد تقدم للمركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثالث.