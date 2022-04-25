بوتشيتينو على طريقة مورينيو: سان جيرمان لم يحقق الأبطال في تاريخه!

خرج المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان بتصريحات صحفية شبيهة لتلك التي أدلى بها جوزيه مورينيو عن الإرث الكروي عندما كان مديرًا فنيًا لمانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها "توتو ميركاتو ويب"، ورد من خلالها على فشل فريقه في تحقيق دوري أبطال أوروبا باستعراض تاريخ النادي في البطولة.

وقال بوتشيتينو: "لقد حققنا الفوز بثلاثة ألقاب في أقل من 18 شهرًا، بالرغم من الصعوبات العديدة والمختلفة على عدة مستويات".

وأضاف: "صحيح أن النادي لديه طموحات عالية للغاية بعد التطور في السنوات الأخيرة، لكن أذكركم أن باريس سان جيرمان لم يحقق دوري أبطال أوروبا من قبل".

وأردف: "تحقيق لقب الدوري الفرنسي العاشر في التاريخ هو أمر يستحق التوقف عنده، يجب اعتباره يومًا تاريخيًا".

وكان باريس سان جيرمان قد حسم لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بعد التعادل مع لانس بهدف لمثله في لقاء الجولة الـ 34 من البطولة.

النادي الباريسي عادل سانت إيتيان وأصبح أكثر الفرق تحقيقًا للبطولة المحلية مع مناصفة مع المتصدر منذ عام 1981.