بوتشيتينو: شكرًا لكل من آمن بقدراتنا.. نستحق اللعب في النهائي

مدرب توتنهام هوتسبر ماوريسيو بوتشيتنيو ينهال بالمديح على لاعبيه بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر بالمديح على لاعبيه، وذلك عقب وصول السبيرز لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بأياكس أمستردام بطريقة درامية.

وكان الفريق الإنجليزي قد فاز في لقاء الإياب بثلاثية مقابل هدفين، ليقلب تأخره في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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وقال بوتشيتنيو في تصريحاته عقب المباراة: "لا زلت لا أستطيع التحدث حتى الآن، يا له من شعور رائع، شكرًا لكرة القدم، اللاعبون هم من يستحقون الإشادة، هم الأبطال، لم يتوقع أحد وصولنا للنهائي، شكرًا لكل من آمن بقدرتنا على الذهاب بعيدًا، نحن سعداء ومتحمسون لخوض النهائي".

كما أضاف المدرب الأرجنتيني: "قمنا باستغلال الضعف البدني لديهم في الشوط الثاني، وواصلنا الضغط عليهم وأجبرناهم على الرجوع للخلف".

ووجه بوتشيتنيو الشكر لعائلته وقال: "أهدي أيضًا هذا الإنجاز لعائلتي على دعمهم لي، وأهنئ يورجن كلوب وأنتظره في النهائي، من الرائع وصول فريقين من إنجلترا في النهائي".

ورفض بوتشيتنيو التعليق على مستقبله مع توتنهام، وأكد على أنه يفكر في مباراة الفريق المقبلة في الدوري، ثم التفكير في النهائي.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا.