بوتشيتينو: رئيس توتنهام يغار مني

رئيس توتنهام يخشى رحيل بوتشيتينو والمدرب يرفض التأكيد على استمراره مع السبيرز

سخر ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، من رئيس السبيرز، دانيال ليفي، مؤكدًا أنّ الأخير يغار منه ويقلق من مغادرته.

بوتشيتينو سبق وعبّر عن سعادته بارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات صحفية: "دانييال لا يضحك. أعلم أنّ الأمر صار مملًا ولكنّه على الأرجح قلق ومتوتر. هذا أمر طبيعي".

وتابع: "هل يجب أن اطمئنه على الاستمرار مع توتنهام؟ لا، في كرة القدم تجد المدير الرياضي أو الرئيس يعد المدرب بالاستمرار والثقة الكاملة ولكن بعد مباراة واحدة نجده خارج النادي".

وواصل: "معنى أن اطمئن ليفي على استمراري أنني أفكر في شيء آخر. الرئيس قلق لأنه يغار مني".

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توتنهام يواجه بيرنلي يوم السبت المقبل في مباراة بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وكان داني روز، لاعب توتنهام، أكد أن بوتشيتينو مدرب ناجح للغاية ومن المتوقع أن يرحل لتدريب فريق مثل ريال مدريد.

السبيرز ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول.