بوتشيتينو بعد الفوز في الكأس بسباعية: لا أتوقع صفقات جديدة في يناير

تعرف على تصريحات مدرب توتنهام عقب اكتساح ترانمير روفرز في كأس الاتحاد

كشف ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، أنّ فريقه لا يخطط لضم صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية بيناير.

توتنهام يخسر خدمات الكوري هيونج سون مين والذي سوف ينضم لمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس آسيا خلال الشهر الجاري.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات عقب الفوز على ترانمير بسباعية نظيفة في كأس الاتحاد: "لا أعتقد أننا سوف نفعل أي شيء في سوق الانتقالات، أنا سعيد بالتشكيل الحالي وواثق من قدرة اللاعبين على التطور".

وتابع: فيرناندو ليورنتي لديه عقد ينتهي في يونيو المقبل ولا أعلم ما الذي سيحدث حينها".

ليورنتي سجل هاتريك آخر أمام ترانمير وكشفت التقارير الصحفية عن اقترابه من العودة معارًا إل أتلتيك بلباو أو الانضمام لفالنسيا.

أكبر انتصار له في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ 59 عامًا. ☑️⁩

أول المتأهلين إلي دور الـ32 من البطولة☑️⁩.

توتنهام يكتسح ترانمير روفيرز بسباعية نظيفة 👀 pic.twitter.com/phg3kuc4oX — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019

وواصل: "كما شرحت من قبل، قرار اللاعب بالرحيل لا يتعلق بالمدرب بل برغبة اللاعب نفسه، ولكننا بالطبع نتحدث في الأمر".

وحول هاري كين، أكد مدرب ساوثامبتون السابق أنّ تواجد اللاعب في المباراة لـ 20 دقيقة وتسجيله أمر إيجابي للغاية.

واختتم: "من الهام للغاية للفريق أن نتأهل في بطولة الكأس لأننا الآن لا نزال ننافس في 4 بطولات وهو ما نبغاه دائمًا".

بوتشيتينو سبق وأكد أنّ الفوز ببطولة الكأس فقط لا يكفيه للاستمرار في صفوف السبيرز.