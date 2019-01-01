بوتشيتينو: توتنهام بحاجة إلى وقت للعودة إلى الطريق الصحيح ولسنا سيئين

توتنهام لم يتذوق طعم الانتصار في آخر أسبوع

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام، أن فريقه بحاجة إلى الوقت ليعود إلى طريقه الصحيح، مشيراً إلى أن مستواه ليس سيئاً لهذه الدرجة.

ويمر سبيرز بفترة عصيبة في الأسبوع الأخير، بعدما فشل في الفوز على أوليمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، ثم خسارة من ليستر سيتي في الدوري، وأخيراً توديع كأس الرابطة الإنجليزية على يد كولشيستر.

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وقال بوتشيتينو: "أصعب موسم لي مع الفريق كان أول موسم، وبعد ذلك فترات صعبة في بعض المواسم".

وواصل: "أنا هادئ جدا، أصبحت أكثر هدوءً في مثل تلك المواقف الصعبة، كل ما تحتاج إليه نتيجة واحدة".

وأكمل: "استحقينا الفوز على ليستر، ثلاث نقاط أخرى وكنا سنكون المركز الثالث في جدول الدوري، نحن نتحدث عن موسم وأداء رائعين".

وتابع: "نحن لسنا بعيدين للغاية، أعتقد أن مبارياتنا ليست سيئة للغاية، أعتقد أننا سنعود إلى طريق الانتصارات، نحن فقط بحاجة إلى وقت".

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جدير بالذكر أن توتنهام يستعد لمواجهة ساوثاهبمتون عصر السبت، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.