بوتشيتينو: برشلونة يستطيع العودة في الإياب ومبابي من الأعظم في العالم

ماذا قال ماوريسيو بوتشيتينو عقب رباعية باريس سان جيرمان في مرمى برشلونة؟

قال المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو إن كيليان مبابي أحد أعظم اللاعبين في العالم على الإطلاق ولا شيء جديد يقال حول ما قام به اليوم.

وقاد هاتريك كيليان مبابي باريس سان جيرمان لتخطي برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بغياب نيمار وأنخيل دي ماريا.

باريس ثأر من خسارته في الملعب ذاته بسداسية في أشهر ريمونتادا بتاريخ دوري أبطال أوروبا الحديث والتي مهدت الطريق لأكثر من ريمونتادا قاسية عانى منها الفريق الكتالوني نفسه.

وعقب المباراة، قال بوتشيتينو في تصريحات عقب المباراة لـ RMC سبورت إن الكمال غير موجود في كرة القدم، ولكن باريس سان جيرمان قدم مباراة كبيرة.

وأضاف: "لا يوجد شيء اسمه الكمال، أنا سعيد بالنتيجة وبالكيفية التي لعبنا بها، لكن يجب أن نظل متواضعين، الأحد لدينا مباراة كبيرة ضد موناكو، نحن نتطلع بالفعل نحو هذه المباراة.

وتابع: "نسعى في كل مباراة لإيجاد توازن هجومي ودفاعي. لكن لا يزال يتعين علينا العمل من أجل التحسن، لقد كنت هنا فقط منذ 40 يومًا، لا يزال يتعين علينا البحث عن هذه الهوية"

عن فيراتي قال: "ماركو لاعب لديه فهم كبير للعبة، يسمح بتحرير الكرة ووضع الفريق في ظروف جيدة وشن الهجمات، في مراحل الهجوم يمكنه مضاعفة جهوده، بالنسبة لي هو لاعب رائع جدًا".

وعن مبابي قال: "ليس لدينا شك في أن كيليان هو أحد أعظم اللاعبين في العالم على الرغم من صغر سنه، لقد فعل بالفعل أشياء غير عادية، يجب أن نظل متواضعين، كما قلت في البداية، لدينا 90 دقيقة أخرى ولديهم لاعبين رائعين يمكنهم القيام بالكثير من الأشياء، لا تزال هناك محطة ثانية".

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الجدير بالذكر أنه بهذه النتيجة واصل برشلونة فضائح دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، بينما دشّن باريس سان جيرمان بداية مشروعه الأوروبي الجديد تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو.