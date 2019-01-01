بوتشيتينو: لا أتحكم في انتقالات توتنهام

سبيرز لم يقم بأي صفقات الموسم الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، أن إدارة النادي هي المنوطة باتخاذ القرارات فيما يتعلق بسوق الانتقالات، وليس هو.

سبيرز لم يقم بأي صفقات طوال الموسم الماضي، وآخر لاعب ضمه الفريق كان لوكاس مورا من بي إس جي في يناير 2018.

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وقال بوتشيتينو في تصريحات إعلامية: "في ليفربول ومانشستر سيتي كلوب وجوارديولا يقرران من يريدان ومن يرحل، الوضع هنا مختلف".

وأضاف: "توتنهام، تشيلسي وأرسنال الأمر ليس بيد المدرب، في حالتنا الرئيس هو من يقوم بالأمر، ولكن سندعم الفريق هذا الموسم".

وختم الأرجنتيني: "جمعنا أموالاً كثيرة في السنتين الماضيتين ولم نضم أي لاعب، لذا يجب أن ندعم أنفسنا جيداً".

آخر التقارير أشارت أن عرض توتنهام لضم تانجوي ندومبيلي من صفوف ليون، والبالغة قيمته 55 مليون يورو، قد تم رفضه من النادي الفرنسي.