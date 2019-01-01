بوتشيتينو: الفريق الذي يملك ميسي هو المرشح لدوري الأبطال

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي يؤكد أن برشلونة هو المرشح الأول لدوري أبطال أوروبا في وجود ليونيل ميسي.

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أكد ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام أن فريق برشلونة يعد المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات خاصة لبوتشيتينو مع جول.كوم وأكد خلالها أن وجود ميسي في صفوف برشلونة يمنح النادي الكتالوني أفضلية كبيرة.

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وقال بوتشيتينو: "بالنسبة لي لا يوجد مرشح إذا ما رأيت ما حدث في ربع النهائي، لكن بشكل شخصي الفريق المرشح هو الذي يلعب له ليونيل ميسي، برشلونة".

وأضاف: "لو لم تكن الأمور كذلك في وجوده لكان كل فريق من فرق الدور نصف النهائي لديه نفس القدرة على حصد اللقب وبنسبة 25%".

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وأكمل: "كل تركيزنا في الوقت الحالي منصب على أياكس، نحن نعرفهم جيدًا، وندرك أننا ندخل المباراة ونحن نعاني من الضغط".

جدير بالذكر أن أياكس سيواجه توتنهام على ملعبه يوهان كرويف أرينا يوم غدًا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أن تقام مباراة العودة في إنجلترا بعد أسبوع.