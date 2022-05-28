بوتشيتينو: أتمنى فوز ريال مدريد على ليفربول!

يبدو أن المدرب الأرجنتيني قد سامح مدريد على الخروج من دور الـ 16

اعترف ماوريسيو بوتشيتينو بأنه سيدعم ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من فوز أبطال الدوري الإسباني على فريقه باريس سان جيرمان.

وكان نادي العاصمة قد حقق عودة مذهلة ليهزم الفريق الباريسي في دور الـ 16، قبل أن يتغلب على تشيلسي ومانشستر سيتي ليبلغ النهائي مساء السبت أمام ليفربول.

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن حظوظ الملكي ضد الريدز، وحول مشاعره تجاه الفريق الأبيض، وحبه لريال مدريد منذ أن كان لاعبًا.

ماذا قال عن مناصرة ريال مدريد؟

قال الأرجنتيني: "من الواضح أن قلبي أكثر بياضًا من الأحمر، مكاني اللطيف مع ريال مدريد يأتي من 1994، عندما وصلت إلى برشلونة، كنت محظوظًا لأن مدربي كان خوسيه أنطونيو كاماتشو، الذي نقل لي هذا الحب للملكي".

وواصل: "لم أستطع قط، كلاعب أو مدرب، أن أكون في مدريد، لكن تفضيلي العاطفي واضح".

ماذا عن حظوظ ريال مدريد ضد ليفربول؟

أوضح بوتشيتينو: "لا أعرف ما إذا كان ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظاً، فمسار الملكي، الذي خسر 4 مباريات بين المجموعات والتصفيات، كان أكثر صعوبة من ليفربول".

وأردف: "قد يشير ذلك إلى أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا، لكن ليفربول فريق رائع، مع مدرب أقدره كثيرًا، ولديه لاعبين مميزين وصلوا إلى النهائيات وفازوا بها".

واختتم: "سنرى، لكن مدريد هو صاحب أكبر عدد من الألقاب، والذي وصل إلى المزيد من النهائيات، هذا بالإضافة إلى التاريخ والطاقة التي تجعلهم دائمًا خطرين".