بوتشيتينو: إصابة جوميش دمرت سون لكن طرده غير عادل

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يؤكد أن طرد لاعبه سون لم يكن عادلًا.

أعرب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن سعادته بما قدمه فريقه اليوم أمام إيفرتون رغم نتيجة اللقاء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتشيتينو وأكد خلالها أن لاعبه الكوري الجنوبي لم يستحق أن يتلقى بطاقة حمراء في لقاء اليوم.

وقال بوتشيتينو: "أعتقد أن شعور سون كان سيئًا للغاية بسبب توابع ما قام به، أريد أن أبعث بأمنياتي بالشفاء العاجل لجوميز والأهم الآن أن يتعافى بشكل جيد".

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وأضاف: "أعتقد أن قرار البطاقة الحمراء لم يكن عادلًا فجوميز وقع على قدمه بشكل خاطيء، بالنسبة لي هذا غير مهم الآن كونها بطاقة صفراء أو طرد".

وأكمل: "كل شيء تغير بعد تلك الواقعة والطرد، كنا نسيطر على المباراة وأقرب لتسجيل الهدف الثاني من تسجيلهم للتعادل، لكنني في النهاية سعيد بما قدمه فريقي، لقد كانت مباراة صعبة أمام خصم جيد للغاية مثل إيفرتون".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل آلي لتوتنهام في الدقيقة الـ ٦٣ بينما تعادل توسون بنهاية اللقاء.



