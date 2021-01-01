بوتشيتينو: أردت تغيير نيمار ولا أمانع تصريحات دي ماريا عن ميسي

المهاجم البرازيلي قد يعود إلى بلاده

اعترف ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، برغبته في تبديل المهاجم البرازيلي نيمار، قبل تعرضه للإصابة الأخيرة.

نيمار خرج من الشوط الثاني لمواجهة باريس وكان في كأس فرنسا بالدقيقة 59، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة.

اللاعب سيغيب لمدة 4 أسابيع عن الفريق الفرنسي، ولن يظهر في مواجهة برشلونة يوم الثلاثاء القادم بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفي هذا السياق قال بوتشيتينو:"مبابي كان في حالة استعداد، واتخذنا قرارًا باستبدال نيمار لأننا لاحظنا بعض الانزعاجات عليه بسبب الضربات التي تعرض لها".

وأضاف:"لا أعرف ما إذا كان نيمار سيطلب الذهاب إلى البرازيل خلال الإصابة، الأمر يعتمد على الجانب الطبي وحالته البدنية".

وأما عن تصريحات دي ماريا بخصوص اللعب مع ليونيل ميسي:"ليو عبارة عن وحش وآلة في الملعب، تحدثت معه من قبل ولدينا علاقة جيدة، لا أجد أي مشكلة في حديث دي ماريا عن اللعب معه".

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جدير بالذكر أن باريس يلعب غدًا السبت ضد نيس في الجولة 25 من الدوري الفرنسي، قبل المواجهة المرتقبة ضد برشلونة في يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع.