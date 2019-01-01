بوتشيتينو: أتمنى استمرار إيريكسين معنا بالرغم من اهتمامات الفرق الأخرى

كريستيان إيريكسن هدفاً للعديد من الفرق وعلى رأسها ريال مدريد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، أنه يوجد الكثير من الاهتمام من الفرق الأخرى، حول لاعب الفريق كريستيان إيريكسين، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يستمر مع الفريق اللندني.

وقال بوتشيتينو في تصريحات صحفية: "آمل أن يبقي معنا، إنه لاعب رائع أعتبره واحد من أكبر المواهب في كرة القدم بعد خمس سنوات من العمل معه".

وواصل: "الجميع يعلم أن هناك الكثير من الاهتمام من الفرق الأخرى تجاه اللاعب، ولكنني لا أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك".

وألمح إيريكسين في وقت سابق، عن نيته لمغادرة توتنهام، حيث قال: "أحترم توتنهام وأحبهم من كل قلبي، ولكنى أرغب في خوض تجربة جديدة".

وارتبط اللاعب الدنماركي الدولي، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني حيث يرغب المدير الفني للميرنجي في تدعيم صفوفه باللاعب صاحب الـ 27 عاماً.

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ما هو أفضل فريق له برأيك 🤔 pic.twitter.com/7lugLdkKQO — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

ولعب إيريكسين مع توتنهام الموسم الماضي، 35 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع 12 آخرين، بينما حصل على المركز الثاني لدوري أبطال أوروبا وسجل هدفين في المسابقة.