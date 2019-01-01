بوتشيتنيو يخشى من خسارة سون وكين في الأسابيع المقبلة

مدرب توتنهام قد يفتقد لأبرز نجومه في الأسابيع القادمة من البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبر عن قلقه من إصابة هاري كين مهاجم الفريق، وذلك في الدقائق الأخيرة من مباراة مانشستر يونايتد والسبيرز، والتي خسرها الفريق اللندني بهدف مقابل لا شيء.

وقال بوتشيتنيو في تصريحاته عقب المباراة: "قلقي على إصابة كين كونه تعرض لتدخل قوي في الدقائق الأخيرة، بالطبع التدخل غير مقصود ولكنه كان قويًا، لقد تعرض لالتواء في الكاحل".

بأرقام قياسية جديدة.. دي خيا يرد على أصحاب ذاكرة السمك

كما أضاف المدرب الأرجنتيني: "سنفتقد لخدمات سون للمشاركة مع منتخب بلاده آسيا، وإذا استمرت إصابة هاري كين قد نفتقد لخدماته أيضًا وستكون مشكلة كبيرة بالنسبة لنا".

يذكر أن توتنهام هوتسبر يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه تشيلسي، وبفارق تسع نقاط عن المتصدر ليفربول، وذلك بعد مرور 22 جولة.