الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتنيو: نرغب دومًا بالتواجد ضمن المراكز الأربعة والفوز بالبطولات

التعليقات()
Getty Images
مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتنيو يتحدث عن طموحات الفريق وأهدافه المستقبلية

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر أنه لا يزال يصر أن الفوز بالبطولات هو هدف الفريق الأساسي، فضلًا على الاستمرار في تحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وحقق المدرب الأرجنتيني نجاحًا غير مسبوقًا مع توتنهام هوتسبر في تأمين أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب البريميرليج لأكثر من موسم ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يتوج بأي بطولة كبرى حتى الآن مع الفريق اللندني.

مانشستر سيتي يحل مشاكله الدفاعية من ليستر سيتي

اختيارات المحررين

وودع توتنهام هوتسبر في أسبوع واحد بطولتي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعن هذا الأمر قال بوتشيتنيو: "هل الفوز بالبطولات سينقل الفريق إلى مستوى آخر، لا أتفق، الأهم للفريق حاليًا هو احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب فرق البريميرليج، أعلم صعوبة هذا الموسم، سيكون تحدٍ كبير".

كما أضاف المدرب الأرجنتيني: "صحيح أنه من المحزن تودعينا لبطولتي الكأس، ولكن علينا أن نتحلى بالإيجابية، لا زلنا ننافس في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا، الجماهير ترغب في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، ولكن جودة اللاعبين وحدها لا تكفي، كنا نحتاج للقليل من الحظ".

يذكر أن بوتشيتنيو كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو الشهر الماضي.

 

الموضوع التالي:
لماذا يلجأ ريال مدريد إلى بند الخوف مع لاعبيه المعارين
الموضوع التالي:
أخبار انتقالات ريال مدريد | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو شتاء 2019
الموضوع التالي:
أخبار انتقالات برشلونة | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو شتاء 2019
الموضوع التالي:
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا
الموضوع التالي:
الأهلي يواصل الانتصارات بثنائية في دجلة ويقترب من بيراميدز
إغلاق