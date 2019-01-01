بوتشيتنيو: نرغب دومًا بالتواجد ضمن المراكز الأربعة والفوز بالبطولات

مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتنيو يتحدث عن طموحات الفريق وأهدافه المستقبلية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر أنه لا يزال يصر أن الفوز بالبطولات هو هدف الفريق الأساسي، فضلًا على الاستمرار في تحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وحقق المدرب الأرجنتيني نجاحًا غير مسبوقًا مع توتنهام هوتسبر في تأمين أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب البريميرليج لأكثر من موسم ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يتوج بأي بطولة كبرى حتى الآن مع الفريق اللندني.

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وودع توتنهام هوتسبر في أسبوع واحد بطولتي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعن هذا الأمر قال بوتشيتنيو: "هل الفوز بالبطولات سينقل الفريق إلى مستوى آخر، لا أتفق، الأهم للفريق حاليًا هو احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب فرق البريميرليج، أعلم صعوبة هذا الموسم، سيكون تحدٍ كبير".

كما أضاف المدرب الأرجنتيني: "صحيح أنه من المحزن تودعينا لبطولتي الكأس، ولكن علينا أن نتحلى بالإيجابية، لا زلنا ننافس في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا، الجماهير ترغب في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، ولكن جودة اللاعبين وحدها لا تكفي، كنا نحتاج للقليل من الحظ".

يذكر أن بوتشيتنيو كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو الشهر الماضي.