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كأس رابطة الدوري الإنجليزي

بوتشيتنيو: لا أحب التحكيم بالفيديو

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مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتنيو مستاء من اللجوء لتقنية التحكيم بالفيديو في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

​أعرب ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر عن استياءه من اللجوء لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لفريقه، وذلك في المباراة التي فاز فيها السبيرز على مضيفه تشيلسي بهدفٍ وحيد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحاته لسكاي سبورتس بعد المباراة: "لا أحب تقنية الفيديو، خاصة بعد أن شاهدت بطولة كأس العالم والدوري الإسباني، ربما أفادنا اليوم ولكني غير سعيد باللجوء لهذه التقنية".

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كما أضاف مدرب السبيرز: "أنا أحب التكنولوجيا، ولكن عندما تكون الأمور واضحة، اليوم انتظرنا كثيرًا لكي نعرف قرار احتساب ركلة الجزاء أم لا، أمامنا ستة أشهر لتطوير النظام قبل أن يطبق في البريميرليج".

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يذكر أن هدف المباراة الوحيد أحرزه هاري كين من ركلة جزاء، ليمنح الأفضلية للسبيرز قبل لقاء الإياب.

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