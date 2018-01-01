بوتشيتنيو: البطولات ليست كل شيء في كرة القدم

ماوريسيو بوتشيتنيو سعيد بتطور توتنهام رغم غياب البطولات عن النادي اللندني

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر أن تطور الفريق والأداء الذي يقدمه السبيرز حاليًا بنفس أهمية الفوز بالبطولات.

ويعتبر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتنيو أحد المرشحين لخلافة المدرب جوزية مورينيو في تدريب مانشستر يونايتد، بعد أن أقيل الأخير من تدريب الشياطين الحُمر منذ أيام.

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وعن أهداف بوتشيتنيو مع توتنهام هوتسبر قال: "سنمتلك واحد من أفضل الملاعب في العالم قريبًا، في عالم كرة القدم يكون النجاح في التوازن بين كرة القدم التي تُقدم داخل الملعب، والبناء والتطوير أيضًا، ثم السعي نحو التتويج بالبطولات".

كما أضاف مدرب السبيرز: "لم نتوج ببطولة حتى الآن، ولكننا فزنا بأشياء أهم، بعد العمل الشاق طوال أربعة أعوام ونصف حققنا إنجاز بناء الملعب الجديد وطورنا البنية التحتية من أجل أكاديميات الناشئين والفريق الأول أيضًا".