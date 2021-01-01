بوتراجينيو: ليفربول خصم قوي ولكننا ريال مدريد وتلك بطولتنا المفضلة

ثقة في ريال مدريد مع الإيمان بصعوبة مواجهة ليفربول

قال إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني إن مواجهة ليفربول ستكون صعبة للغاية أمام خصم قوي، ولكن دوري الأبطال هي البطولة المفضلة للنادي الملكي.

وستكون المواجهة الأبرز في ربع نهائي دوري الأبطال تلك التي تجمع بين ريال مدريد صاحب الرقم القياسي من التتويج بالبطولة وليفربول المتعثر محلياً وطامح في التتويج الأوروبي لإنقاذ موسمه.

وحول ذلك، قال بوتراجينيو إن المواجهة ستكون صعبة بكل تأكيد نظرًا لقيمة ليفربول والعناصر التي يمتلكها، ولكنه أكد في الوقت ذاته على كامل الثقة التي يمتلكها ريال مدريد في لاعبيه.

وأضاف: "نحن وصلنا إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وكل من يصل إلى هنا يكون فريق من مستويات عالية، بالتأكيد مع ظهور الأندية المتأهلة تفكر من سنقابل في المرحلة المقبلة"

وتابع: "ليفربول فريق مميز ويمتلك لاعبون مميزون ومدرب رائع أيضًا، هم خصم صعب للغاية ولكننا ريال مدريد ولدينا خبرة في تلك البطولة التي تعد المفضلة بالنسبة لنا".

وأردف: "سيكون لنا حافز كبير في تلك المباراة كنادٍ وجماهير، نحن نتطلع إلى مباراة بعقلية هجومية وسنرى من سيكون قادرًا على فرض سيطرته على المباراة والفوز بها".

وأكد: "ليفربول يتمتع بالروح التنافسية في الفريق وهو فريق صلب في كل الخطوط، وفي المقدمة تحديدًا لديهم لاعبون بإمكانهم حسم كل المباريات، لديهم الروح وبدنيًا هم فريق قوي أيضًا".

".وقال أيضًا: "صحيح ليفربول يعاني من بعض الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة، ولكن على الرغم من ذلك لقد عرفوا كيف يتأهلوا إلى الدور ربع النهائي، وهو شيء كافٍ لإعطائك فكرة عن قوتهم وإصرارهم.

واسترسل: "يجب أن نكون واقعيين ونتحدث أولًا ونفكر أولًا في مباراة ليفربول ثم يأتي الحديث عن نصف النهائي، ولكن الأهم لكي تصل إلى هذه المرحلة يجب أن نتغلب على ليفربول أولًا، التفاصيل الصغير تحسم مثل هذه المباريات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ليفربول توج باللقب قبل عامين ويتمتع بروح تنافسية عالية ولديه لاعبون من طراز رفيع، علينا أن نقدم كل شيء لكي نعبر، ونحن نثق كامل الثقة في لاعبينا لإنجاز هذه المهمة والتأهل بنجاح".

إعادة للنهائي الماضي وقمة بين ريال مدريد وليفربول في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يذكر أن مواجهة ريال مدريد وليفربول ستحمل ذكريات الفوز باللقب للنادي الملكي في آخر مناسبة له تلك التي كانت في 2018 حين نجح في التغلب على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في العاصمة الأوكرانية كييف.