بوبان: مودريتش ميلانيستا لكن قدومه كان مستحيلًا

زفونمير بوبان نجم فريق ميلان السابق ومدير قطاع الكرة في النادي حاليًا يؤكد أن الفريق أراد ضم لوكا مودريتش.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف الكرواتي زفونمير بوبان مدير قطاع الكرة في ميلان أن مواطنه لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد مشجعًا كبيرًا لناديه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زفونمير وأكد خلالها أن التوقيع مع مودريتش كان أمرًا مستحيلًا خلال الصيف الجاري.

وقال بوبان: "لوكا مودريتش يشجع ميلان، وهو لاعب استثنائي، لكن قدومه لهنا كان أمرًا مستحيلًا، لم نصل سويًا لأي شيء ملموس في هذا الصدد".

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وأضاف: "كان من الممكن أن نوقع معه، لكنه لم يكن يريد أن يترك ريال مدريد بعد موسم فاشل مثل ما حدث في العام الماضي".

وكان مودريتش قريبًا من الانضمام لصفوف إنتر خلال صيف ٢٠١٨، إلا أن رغبة ريال مدريد في الحفاظ عليه بعد رحيل رونالدو أوقفت كل شيء.

جدير بالذكر أن مورديتش لديه تعاقدًا ساريًا رفقة فريق ريال مدريد لن ينتهي سوى بنهاية الموسم الجاري، أي أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق الشتاء القادم دون أي قيود.