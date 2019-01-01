بواتينج يرحب بالعودة لمنتخب ألمانيا عقب إصابة زوله

جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ الألماني يرحب بفكرة العودة لمنتخب ألمانيا من جديد عقب إصابة زميله نيكلاس زوله.

أكد المدافع جيروم بواتينج نجم فريق بايرن ميونخ على استعداده للعودة للمنتخب الألماني في أي وقت يُطلب فيه منه ذلك.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بواتينج وأكد خلالها أن الفريق لو احتاجه هو أو المدير الفني يواخيم لوف سيجدونه على الفور.

وقال بواتينج في تصريحاته: “أنا دومًا جاهز من أجل منتخب ألمانيا في أي وقت يحتاجني الفريق أو يواخيم لوف".

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وكان لوف قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن ما يفكر فيه في الوقت الحالي ليس له علاقة بدفاع المنتخب بالرغم من مستوى بواتينج وإصابة زوله.

وقال لوف: "هذه ليست مشكلة في الوقت الحالي، لا يمكنني توقع الكثير فيما يتعلق بدفاع المنتخب في العام المقبل لكن بالنسبة لي نجاح الفريق يأتي في المقام الأول".

جدير بالذكر أن لوف كان قد استبعد بواتينج من مباريات منتخب ألمانيا في آخر سبعة أشهر، وكان آخر استدعاء له في مارس الماضي.