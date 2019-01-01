بواتينج: جئت إلى هنا لمساعدة فيورنتينا بخبراتي

تصريحات كيفين برينس بواتينج بعد الانضمام إلى فيورنتينا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال كيفين برينس بواتينج المنضم حديثًا إلى فيورنتينا إنه جاء لمساعدة النادي ونقل خبراته للفريق الشاب الذي يحمل مشروعًا رائعًا.

وكان فيورنتينا قد تعاقد مع بواتينج قادمًا من ساسولو مقابل مليون يورو فقط، وذلك بعد نهاية فترة إعارته لبرشلونة.

وفي تصريحاته الأولى عقب تقديمه كلاعب لفيورنتينا، أكد بواتينج أنه لا يندم على تجربته مع برشلونة رغم كونها غير موفقة.

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى إدارة فيورنتينا على ثقتها الكبيرة التي تضعها فيّ، ليس من السهل التعاقد مع لاعب لم يلعب طيلة الستة أشهر الماضية"

وتابع: "في فيورنتينا سأسعى لإثبات نفسي، لدي الكثير من الخبرات خاصة هنا في إيطاليا، وأود بدء تجربة جديدة مع فريق طموح وشاب"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

وحول تجربته مع برشلونة قال بواتينج: "لقد كانت تجربة رائعة في، حيث عملت مع الأفضل في العالم، لكنها لم تكن مرضية للغاية، كان الأمر يستحق هذه المخاطرة، على الأقل أستطيع أن أقول إنني لعبت في كامب نو إلى جانب ليونيل ميسي"

وأضاف: "كان هناك العديد من الأندية المهتمة بخدماتي في ألمانيا، ولكنني اتخذت هذا القرار من أجل ومن أجل عائلتي، أحب إيطاليا كثيرًا وهم كذلك، أحب الطعام وأفضل طعام يوجد هنا"

وتابع: "ارتداء الرقم 10 في فيورنتينا شيء كبير بالنسبة لي، أعلم أن العديد من اللاعبين العظماء في فلورنسا قد ارتدوه على مدر تاريخ هذا النادي"

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يذكر أن كيفين برينس بواتينج قد لعب في إيطاليا لميلان وساسولو، وعلى ما يبدو فإن تجربته الجديدة في فيورنتينا ستكون بأدوار هجومية أكثر مما كان عليه في تجربتيه السابقتين في الكالتشيو.