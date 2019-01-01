بواتينج بعد اقترابه من برشلونة: سعيد بهذه الخطوة وأتمنى التسجيل في مرمى ريال مدريد

بواتينج يشاكس ريال مدريد في أولى تصريحاته بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

صرح النجم الغاني كيفين برينس بواتينج بأنه متحمس للانضمام إلى صفوف نادي برشلونة، وأنه يتمنى التسجيل في مرمى ريال مدريد، في أولى تصريحاته بعد اقترابه من الانتقال إلى النادي الكتالوني. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

وصرح كيفين برينس بواتينج بذلك قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل إدارتي ساسولو وبرشلونة، ولكن التوقعات تشير إلى إتمامها في الساعات القليلة القادمة.

و أعرب بواتينج عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن الانضمام إلى صفوف برشلونة يعد حلمًا لكل لاعب، مبديًا حماسه لهذه المرحلة الجديدة في مسيرته.

وأضاف بواتينج: "أتطلع إلى تقديم أداءاً جيدًا مع برشلونة، وأنتظر بفارغ الصبر التحديات المقبلة وخاصة مواجهة الكلاسيكو، أتمنى التسجيل في مرمى ريال مدريد.

وتابع: "الكلاسيكو مباراة من نوع خاص، هي ليست كأي مباراة أخرى حول العالم، لذا فالمشاركة فيها وتسجيل الأهداف أيضًا يعدان أمرًا مميزًا.

يذكر أن كيفين برينس بواتينج سيكلف برشلونة 2 مليون يورو من أجل استعارته لنهاية الموسم، مع أحقية الشراء مقابل 8 ملايين يورو بعد نهاية فترة الإعارة وذلك حسب المصادر.