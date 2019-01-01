بهدف وحيد - فلسطين تهزم اليمن في بطولة اتحاد غرب آسيا

الفدائي يقتسم الصدارة مع منتخب العراق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقتنص المنتخب الفلسطيني الفوز أمام نظيره اليمني بهدف وحيد، على ملعب كربلاء الدولي، بافتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا.

المباراة دارت سجالًا بين الطرفين، وتبادل الفريقان السيطرة على مجرياتها مع أفضلية للفدائي عن اليمن التي كانت تتراجع مع مرور الدقائق الأولى من كل شوط.

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وجاء هدف المباراة في الدقيقة 26 بعدما أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ركلة ثابتة، وصلت إلى رأس عبد اللطيف البهداري، الذي هيأها بدوره إلى ياسر حمدن الذي أسكنها برأسية في الشباك.

الفوز جعل الفدائي يتقاسم جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط مع المستضيف العراق، في المجموعة التي تضم كذلك منتخبي سوريا ولبنان.

وكان أسود الرافدين قد حققوا الفوز اليوم كذلك أمام المنتخب اللبناني بهدف وحيد.