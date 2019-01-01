بهدف في شباك أتليتيكو.. سيرخيو راموس يواصل تحطيم الأرقام القياسية

سيرخيو راموس يتجاوز حاجز العشر أهداف مع ريال مدريد هذا الموسم، ويصبح أكثر مدافع يسجل في فرق مختلفة من الليجا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل قائد ريال مدريد سيرخيو راموس تحطيم الأرقام القياسية الخاصة بعدد الأهداف التي يسجلها مدافع فيما يتعلق بكل المسابقات.وسجل سيرخيو راموس هدف ريال مدريد الثاني في شباك أتليتيكو مدريد في قمة مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الليجا.

وتحصل فينيسيوس جونيور على ركلة جزاء بعدما تمت عرقلته من قبل خيمينيز، ليتولى سيرخيو راموس تنفيذ ركلة الجزاء بطريقة رائعة.

وبهذا الهدف، أصبح سيرخيو راموس يمتلك 11 هدفًا مع ريال مدريد هذا الموسم في كل المسابقات، وهو أعلى رقم يصل إليه راموس في مسيرته.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩

وبتسجيله في شباك أتليتيكو مدريد لأول مرة في بطولة الدوري، أصبح سيرخيو راموس أكثر مدافع يسجل في أندية مختلفة في الليجا بواقع تسجيله في 23 فريقًا.

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يذكر أن سيرخيو راموس بدأ اللعب في بطولة الدوري الإسباني موسم 2003 – 2004 بقميص إشبيلية، قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 2006.