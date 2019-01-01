الانتقالات
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بهدف سيميدو.. برشلونة يحق رقمًا قياسيًا بشأن الأهداف خارج الأرض في الليجا

التعليقات()
Getty Images
برشلونة يواصل أرقامه الإيجابية في الليجا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حقق برشلونة رقمًا قياسيًا جديدًا بخصوص عدد الأهداف المسجلة خارج أرضه ونسبتها من إجمالي مبارياته التي لعبها خارج كامب نو على مستوى مباريات الليجا.

اختيارات المحررين

وانتصر برشلونة على مضيفه جيرونا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقمت بينهما لحساب الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

ووصل عدد أهداف برشلونة خارج أرضه في المباريات الـ 27 الأخيرة إلى 77 هدفًا، وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه في هذا العدد من المباريات في الألفية الجديدة.

وبهدف نيلسون سيميدو، حطم برشلونة رقمه القياسي السابق والذي كان قد حققه ما بين عامي 2012 و 2013، حين سجل 77 هدفًا خارج أرضه في الليجا في 32 مباراة.

وحدث ذلك في الفترة بين فبراير 2012 وسبتمبر 2013، وحصل برشلونة على لقب الدوري في الموسم الثاني بينما خسره لصالح غريمه ريال مدريد في الموسم الأول.

يذكر أن برشلونة نجح في التتويج بسبعة نسخ من الدوري الإسباني من أصل آخر 10 نسخ لعبت، في رقم يوضح قوة برشلونة على صعيد الدوري المحلي.

 

الموضوع التالي:
علي البليهي: الحديث عن تغيير المدرب لا يشغلنا
الموضوع التالي:
السالم: الجميع يتحمل مسؤولية تراجع الفيحاء وسبب الأزمة ذهني وليس فني
الموضوع التالي:
جوردي ألبا: كنا محظوظين بالفوز على جيرونا رغم المشاكل
الموضوع التالي:
رقم سلبي لقطبي لندن من 2005-06 في كأس الاتحاد الإنجليزي
الموضوع التالي:
مشاركة سيميدو أمام جيرونا تكلف برشلونة 5 ملايين يورو
إغلاق