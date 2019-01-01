بهدفين في دقيقة واحدة.. الشارقة يتعادل مع حتا في مباراة ماراثونية
تعادل فريق الشارقة إيجابيًا مع نظيره حتا، بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي مساء اليوم الخميس.
وتمكن حتا من فرض نفسه داخل الملعب وتقديم مباراة أكثر من رائعة، بعد مواجهة مميزة أيضًا أمام العين الجولة الماضية، وخطف نقطة من متصدر الدوري.
حتا بدأ المباراة بشكل قوي وتقدم بهدفين في الشوط الأول حيث أحرز الأول في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب كريستيان لوبيز الذي استغل فرصة داخل منطقة الجزاء.
وأضاف لوبيز هدفه الثاني ولفريقه في الدقيقة 25 بعد تلقيه عرضية رائعة من الجبهة اليسرى ليسجل الهدف بكل سهولة داخل مرمى متصدر الدوري.
#حتا يفاجئ #الشارقة في الشوط الأول ويتقدم بهدفين دون رد— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 24, 2019
شاهد الهدفين#حتا_الشارقة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/y2PpJ79vyC
وانتهى الشوط الأول بتقدم حتا وأيضًا وصلت للدقيقة 90 أي أخر دقائق المباراة ولكن لاعبي الشارقة كان لهم رأي أخر وخطفوا نقطة ثمينة.
في أقل من دقيقة تمكن لاعبي الشارقة بالتعادل وإحراز هدفين عن طريق إيجور كورونادو ومن بعده ريكاردو جوميز ليعودوا بالمباراة إلى نقطة البداية.
"دقيقة مجنونة"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 24, 2019
شاهد كيف سجل #الشارقة هدفين في مرمى #حتا في الوقت القاتل#حتا_الشارقة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/MWbjPWT6Uq
ورفع الشارقة رصيده إلى 13 نقطة بعد مرور 5 جولات من دوري الخليج العربي، بينما ارتفع رصيد حتا إلى 5 نقاط في المركز العاشر.