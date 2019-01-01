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الدوري الإنجليزي الممتاز

بهدفه في الدقيقة الأولى أمام آرسنال.. أجويرو يواصل تحطيم الأرقام

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Getty Images
أجويرو يسجل في الدقيقة الأولى في البريميرليج لثاني مرة هذا الموسم ويواصل تحطيم الأرقام مع مانشستر سيتي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

نجح النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي في شباك آرسنال قبل انقضاء الدقيقة الأولى من المباراة.

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ويستضيف مانشستر سيتي عرضيمه آرسنال على ملعب الاتحاد، وذلك في قمة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدف أجويرو في الدقيقة الأولى، يصبح المهاجم الأرجنتيني أول لاعب في البريميرليج هذا الموسم يسجل هدفين في الدقيقة الأولى من مبارتين مختلفتين.

وكان أجويرو قد سجل هدفًا في شباك نيوكاسيل يونايتد الجولة الماضية بعد مرور 26 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

وسجل هدفه في آرسنال بعد مرور 46 ثانية فقط، ليصبح أكثر لاعب يسجل في الدقيقة الأولى من مباريات البريميرليج بمسماه الجديد.

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ووصل عدد أهداف سيرخيو أجويرو في الدقيقة الأولى في منافسات البريميرليج إلى 6 أهداف، متفوقًا على إيمانويل أديبايور الذي سجل 5 مرات في الدقيقة الأولى.

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